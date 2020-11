Filho dá tapas no rosto do pai idoso

Vítima tem 70 anos. O agressor está preso por violência doméstica e caso não pague a fiança será encaminhado à audiência de custódia.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 37 anos de idade foi preso depois de agredir o próprio pai, de 70 anos, com dois tapas no rosto. O caso ocorreu nesta quinta-feira (19), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá. Agressor e vítima não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

De acordo com o delegado Neuton Júnior, da 5ª Delegacia de Polícia da capital, que funciona na Unidade de Polícia Comunitária (UPC) do Araxá/Pedrinhas, a vítima procurou o órgão para comunicar a agressão.

Com o rosto ferido pelas agressões, o idoso estava bastante abalado e chorava bastante. Imediatamente, o delegado e sua equipe foram ao endereço e prenderam o agressor. Em depoimento, ele admitiu ter batido no próprio pai.

Segundo Neuton Júnior, o filho estava embriagado e queria levar o seu filho, que é criado pelo avô, para o município de Amapá, a 300 km de Macapá. O avô impediu que o neto fosse com o pai naquele estado de embriaguez, por isso, acabou agredido com dois tapas no rosto e caiu no chão.

O filho foi indiciado por lesão corporal com violência doméstica, com agravante de ter sido praticada contra uma pessoa idosa. Neuton Júnior arbitrou fiança de R$ 3 mil. Caso ele não pague, será encaminhado à audiência de custódia.

Serviço

A 5ª DP tem atuado com frequência em casos de agressão a idosos. O delegado informou que está À disposição da população para denúncias.

“Já algum tempo vimos atuando nessas situações de violência contra a pessoa idosa. São as mais diversas situações, como abandono, lesão corporal, violência verbal. Por isso, nós nos colocamos à disposição da população para receber e investigar esse tipo de denúncia. Podem nos procurar para registrar ocorrência, nosso contato é [96] 9908-4038”, dispôs o delegado.