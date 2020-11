Geradores ainda não estão 100% e rodízio segue no Amapá

A região central de Macapá, o Santa Rita, Laguinho e Jesus de Nazaré, foram alguns dos locais atingidos pela falta de energia no início da noite desta segunda-feira (23).

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Dois dias após a visita do presidente Bolsonaro ao Amapá, quando foram ativados os geradores termoelétricos trazidos do Estado do Amazonas pelo governo federal, o rodízio de energia elétrica diminuiu, mas não acabou.

A região central da cidade, o Santa Rita, Laguinho e Jesus de Nazaré, foram alguns dos locais atingidos pela falta de energia no início da noite desta segunda-feira (23). Já no domingo (22), boa parte da zona norte ficou sem energia por cerca de três horas. Na madrugada, bairros da zona sul ficaram sem energia. O Beirol, por exemplo, ficou sem energia até às 3 da manhã. Isto se repetiu em várias horas do dia em várias área da capital

Dona de um comércio na rua Jovino Dinoá, no bairro do Laguinho, Aline Rocha, de 29 anos, atendia seus clientes com uma luz de emergência.

Ela e seu companheiro sequer conseguiram contabilizar os prejuízos causados naqueles primeiros dias de apagão, quando perderam todos os seus congelados e um dos freezers.

“Sim, perdemos os frangos, os sorvetes, tip-top, todos os congelados. Perdemos um freezer, ainda nem sabemos de quanto será o prejuízo. Agora é esperar, né”, contou, com um misto de tristeza e cansaço, Aline.

Cea e Eletronorte

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) esclareceu que o rodízio continua porque a Eletronorte ainda não está repassando 100% de energia para que a companhia possa fazer a distribuição.

Segundo a CEA, já é possível manter as residências com energia por boa parte do dia, mas quando chega à noite, que é o período de pico do consumo de energia elétrica, a companhia se vê obrigada a dar sequência no esquema de racionamentos.

Por sua vez, a Eletronorte confirmou ao Portal Seles Nafes que a totalidade dos 45 megawatts (MW) que o funcionamento dos geradores termoelétricos irá proporcionar, ainda não foram alcançados.

Até terça-feira à noite, a empresa buscava os dados para informar o quanto de energia os geradores já estão produzindo.

A CEA confirmou que, 100% mesmo e o fim do racionamento, somente quando o transformador que veio de Laranjal do Jari for acionado, o que está previsto para o próximo dia 26.

O Amapá chega, nesta terça-feira (24), ao 22° dia da sua maior crise energética.