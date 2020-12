Prefeitura vai contratar costureiras para produção máscaras caseiras

As 115 mil máscaras serão distribuídas para alunos e servidores escolares. Será pago o valor de até R$ 2,50 por máscara.

A Prefeitura de Macapá vai contratar costureiras e microempresas para produção de 115 mil máscaras caseiras que serão distribuídas a estudantes e servidores da rede municipal de ensino.

Podem ser credenciados costureiros e costureiras, pessoas físicas, microempreendedores individuais ou microempresas, todos com residência ou sede no município de Macapá, fixando o limite de 2 mil máscaras para cada empreendedor. Será pago o valor de até R$ 2,50 por máscara.

As máscaras deverão ser confeccionadas em tecido, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os interessados deverão acessar o link para o edital e realizar o preenchimento do formulário e a apresentação dos documentos exigidos. As inscrições para o chamamento encerram às 17h do dia 7 de dezembro.

Não serão realizadas inscrições presenciais ou por meio de documentos físicos.

Foto de capa: Arquivo/SN