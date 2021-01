Sem local definido, blocos organizam desfile com live

Tradicionais blocos de rua de Macapá receberão aproximadamente R$ 9 mil cada um. O evento terá seis horas de duração.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A Liga Independente dos Blocos Carnavalescos do Amapá (LIBA) está programando um carnaval diferente para 2021. Os blocos selecionados em um certame realizado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult) vão se apresentar por meio de uma live.

Apesar da programação já estar quase toda pronta, ainda não há definição de data e local para o evento carnavalesco. O mais provável é aconteça na primeira quinzena de fevereiro, mês do carnaval, mas isso ainda é muito incerto.

Os tradicionais blocos de rua de Macapá, que têm a tradição de desfilar todos os anos pelas ruas e avenidas da capital, terão que se adaptar à nova realidade provocada pela pandemia de covid 19.

O presidente da LIBA, Jeferson Costa, adiantou ao Portal SelesNafes.Com, que o evento pode ocorrer entre os dias 1 e 18 de fevereiro. Explicou, também, que os blocos foram selecionados no edital lançado pela Secult em dezembro do ano passado e que cada um vai receber aproximadamente R$ 9 mil.

“Cada bloco terá um tempo pra se apresentar. Depois tem o intervalo de um bloco para o outro, para trocar os músicos. Depois, reinicia. Serão umas seis horas de live”, adiantou o presidente.

Ele assegurou que todos os cuidados como distanciamento e uso de máscaras e álcool serão adotados no dia do evento para evitar a proliferação do vírus entre os músicos e coordenação do evento.

Segundo Costa, a Liba aguarda ser selecionada em um edital da Fundação de Cultura de Macapá (Funcult), ainda sem previsão para ser lançado. Ele lamentou pelas famílias enlutadas – muitas brincantes de blocos ligadas à Liga – que perderam entes para a covid-19 no ano passado.

“A gente tá encarando essa pandemia com todo o cuidado, tanto é que nossas reuniões nem estão sendo presencias. Estamos usando as redes sociais. Por isso, não estamos fazendo evento pra aglomerar pessoas”, pontuou.

Escolas de samba

O portal SN.Com entrou em contato com a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap). À reportagem, a assessoria de comunicação da entidade informou que não há nada programado ainda para o ano de 2021.