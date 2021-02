Baleado, assaltante cai morto no lago após roubo a residência

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de participação en um roubo a residência morreu em confronto com militares do 1° Batalhão na madrugada desta quinta-feira (11) no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

A troca de tiros aconteceu por volta de 4h40, na ponte do Gonzaguinha, região periférica localizada no fim da Rua Inspetor Antônio Oliveira.

De acordo com a PM, o suspeito, identificado apenas como Thiaguinho, estava na companhia de outro homem quando, horas antes do confronto, invadiu a residência localizada na comunidade do Tibúrcio, no Bairro Universidade. Após renderem os moradores, levaram um televisor 43 polegadas, uma bicicleta e dois celulares.

Umas das vítimas relatou que foi ameaçada de morte caso os assaltantes fossem denunciados.

Temendo serem mortos, os moradores fecharam a casa e saíram em busca da polícia, que conseguiu localizar os suspeitos bebendo na frente de uma residência.

Durante a aproximação dos policiais, um deles conseguiu fugir pelas pontes. Já Thiaguinho, sacou um revólver calibre 38 e disparou contra os policiais, que revidaram. Thiaguinho caiu no lago após ser atingido. O Samu constatou o óbito.

Uma das vítimas compareceu ao local e reconheceu Thiaguinho como um dos assaltantes que teria invadido a residência dela horas antes.

“O roubo, segundo relato das vítimas, foi executado com extrema violência. As vítimas, inclusive, deixaram a casa apavoradas, com medo que os bandidos retornassem. Foi uma ação rápida do 1° Batalhão, que logo localizou os suapeitos. Eles se recusaram a se entregar e houve confronto”, relatou o capitão Alexandro.