Em Oiapoque, secretário é preso acusado de furtar garimpeiro

Furto teria ocorrido em um hotel onde a vítima e o secretário mora e são vizinhos de quarto

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais militares e civis prenderam em flagrante, neste sábado (6), o novo secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Oiapoque, Johne Luiz Cavalcante dos Santos. Ele teria furtado dinheiro do hóspede de um hotel onde ele também mora como mensalista.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no início da madrugada. A vítima, que é garimpeiro, procurou a Polícia Militar e relatou que tinha começado a beber no início da tarde de sexta-feira (5). Por volta da meia-noite, decidiu voltar para o hotel e ficou sentado em um banco na entrada do prédio e pegou no sono. Foi quando teriam chegado o secretário acompanhado de uma suposta namorada, que também seria servidora da prefeitura.

De acordo com depoimento da vítima no Ciosp de Oiapoque, o hóspede vizinho, neste caso o secretário, teria se oferecido para ajudá-lo a retornar para o quarto. A vítima relatou que colocou a mão no bolso e sentiu falta da chave do quarto. O acusado teria sugerido que pedira a namorada uma chave reserva na recepção.

A vítima disse ainda que chegou a abrir a carteira porta cédulas na frente de Jhone, que teria visto a quantidade de dinheiro que ele tinha. Em seguida, a namorada chegou e eles abriram a porta do quarto.

Ainda em depoimento, a vítima contou que deitou na cama, ligou a TV e dormiu até às 9h deste sábado, quando sentiu falta do dinheiro, cerca de R$ 700, além de 410 euros, o equivalente a R$ 2,6 mil.

O hóspede disse que ainda conversou com Jhone no hotel pedindo para que ele devolvesse o dinheiro, mas o secretário teria negado a autoria do furto. Foi quando a PM foi chamada e a prisão foi efetuada.

O delegado Charles Corrêa, de plantão no Ciosp de Oiapoque, ouviu depoimento da garota que acompanhava o secretário, e ela deu detalhes do furto citando o secretário como autor. Ela é considerada testemunha no inquérito.

O secretário negou qualquer participação no crime, e será encaminhado para audiência de custódia neste domingo (7º). Jhone também é investigado pela Polícia Federal num inquérito que apura o transporte irregular de eleitores no dia da eleição em favor do atual prefeito, Bruno do Posto.