Homem com capuz e touca ninja é achado morto em Laranjal do Jarí

Vítima estava toda vestida com roupas pretas e perto do corpo havia uma arma de fogo. Crime ocorreu a 290 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia ainda não tem pistas dos assassinos de um homem de 30 anos que foi morto na noite de quarta-feira (24), no município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá. A vítima, identificada como Weberte Tenório Cardoso, foi achada caída na Rua da Usina, no Bairro Malvinas, após moradores ouvirem tiros, por volta de 22h10.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando uma ambulância levando a equipe de saúde chegou ao local, não havia mais nada a ser feito.

De acordo com o 11° Batalhão da PM, a própria família de Weberte confirmou que ele pertencia a uma organização criminosa. Contudo, os parentes não souberam informar a motivação e nem identificar os agressores.

Weberte estava vestido de preto, e usava capuz e balaclava quando foi assassinado. Uma arma de fogo estava encostada no corpo.

Na mesma ocorrência, uma mulher foi ferida no pé ao tentar impedir os agressores de invadir sua residência. Ela foi socorrida no hospital da cidade e não corre risco de morte.