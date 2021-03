VÍDEO: estrangeiro surta e ameaça se matar na porta da delegacia

Episódio ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (5), no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de nacionalidade estrangeira passou parte da madrugada desta sexta-feira (5) ameaçando cometer suicídio em uma delegacia da zona norte de Macapá. O caso só teve desfecho no início da manhã, quando ele foi contido com o uso de uma arma não letal.

De acordo com o delegado plantonista Ismael Lucas, que foi o primeiro a conversar com o estrangeiro e acompanhou toda a crise desde o descontrole da vítima até a contenção dela, informou que inicialmente, por volta de 0h, o homem chegou ao Ciosp, se dizendo refugiado e que precisava de ajuda.

Antes de surtar, ele relatou que estaria sendo perseguido por compatriotas aqui no Amapá. Também contou que fugiu do seu país de origem porque lá também era acuado.

“Mas nós percebemos que na história dele, havia algumas contradições, então passamos a desconfiar que ele tivesse problemas de sanidade mental”, explicou o delegado.

A equipe policial plantonista estava verificando a legalidade da condição de imigrante dele, quando, por volta de 4h, ele se descontrolou. O homem, então, quebrou com um soco a vidraça de uma das janela do prédio e pegou um pedaço do vidro, encostou no pescoço e começou a ameaçar se cortar.

As negociações iniciaram com os agentes e o delegado, mas não evoluíram. Os bombeiros foram acionados e também tentaram tentam acalmar os ânimos do estrangeiro, sem sucesso. O tempo todo ele segurava o pedaço de vidro contra o próprio pescoço e exigia a presença de representantes do Consulado Francês no Amapá.

“Tentamos muito conversar com ele, mas ele estava muito irredutível. A questão do idioma também dificultou, trouxemos uma tradutora, mas ele não dizia o que realmente queria, estava fora de si. Mas, graças ao apoio conjunto das forças de segurança, PM, Bombeiro e Guarda Municipal, a gente conseguiu contornar a situação, com mínimo de prejuízo possível, e dar atendimento médico rapidamente”, relatou o delegado.

A situação só foi resolvida por volta de 8h quando uma equipe da Guarda Municipal aproveitou um momento de distração da vítima e acionou uma arma de choque elétrico. O homem era bastante resistente e levou um tempo maior que o esperado até a descarga elétrica derrubá-lo.

Ele ainda chegou se cortar, mas, já desmaiado, recebeu atendimento dos bombeiros imediato. Foi Levado ao Hospital de Emergência do centro de Macapá e não corre risco de morte.

Depois do episódio, chegou-se a cogitar que que ele seria de nacionalidade haitiana, no entanto, a informação não foi confirmada oficialmente. O homem está custodiado no hospital, enquanto a polícia levanta informações sobre a condição legal dele no país.