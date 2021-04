8 anos depois, condenado por retalhar mulher é preso

Crime de extrema violência ocorreu em 2013, no município de Santana a 17 km de Macapá.

Demorou, mas a polícia finalmente encontrou um homem acusado de um crime de extrema violência, ocorrido 8 anos atrás, no município de Santana, contra uma mulher, que foi espancada e mutilada até quase morrer.

A polícia não revelou o nome do homem, que atualmente tem 32 anos. À época do crime, tinha 26 anos. Ele foi preso na quarta-feira (7) pela equipe da delegacia de Pedra Branca do Amapari, município a 190 km de Macapá, durante uma ação para assegurar o cumprimento do lockdown no estado.

De acordo com o Delegado Antério Almeida, o crime aconteceu no bairro Hospitalidade, no município de Santana, em dezembro de 2013. Juntamente com outras pessoas, o homem preso nesta quarta agrediu uma mulher com socos, chutes e golpes de gargalos de garrafa.

A vítima ficou desfigurada e só não foi assassinada porque quando desmaiou, os agressores achavam que ela havia morrido. Segundo o delegado, o crime foi motivado por uma desavença entre gangues rivais.

“O homem preso estava foragido desde o ano de 2017, quando saiu o mandado de prisão definitiva. Recebemos uma informação de que ele estava residindo em Pedra Branca há cerca de três anos e, após alguns levantamentos, conseguimos localizá-lo em uma batedeira de açaí, no momento em que estávamos realizando as fiscalizações dos cumprimentos dos Decretos Estaduais e Municipais”, destacou o Antério Almeida.

Pelo crime, o homem foi condenado, em 2017, a 12 anos de prisão, por tentativa de homicídio – à época ainda não existia o crime de feminicídio. O acusado foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio localizado na zona oeste de Macapá.