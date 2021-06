Inspetor da Guarda Municipal é preso acusado de golpe de R$ 70 mil

Segundo a Polícia Civil, o guarda Helielson Barbosa da Silva, que está preso no Centro de Custódia do Zerão, zona sul de Macapá, faz parte de uma quadrilha comandada de dentro do Iapen.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma autônoma de 38 anos pensou, em dezembro de 2020, que iria finalmente comprar um terreno para construir sua casa e seu negócio. No entanto, o sonho da casa própria acabou frustrado. Ela foi enganada e perdeu R$ 70 mil para uma quadrilha de estelionatários em Macapá.

A mulher prefere não se identificar, mas resolveu divulgar o caso para alertar outras pessoas e para expor os golpistas.

Pela internet, ela tomou conhecimento de um terreno bem localizado no Bairro Pacoval, zona leste de Macapá. O preço inicial seria de R$ 100 mil, mas como os golpistas anunciavam estar precisando vender rápido por motivos de tratamento de saúde, o preço que estavam pedindo era de R$ 70 mil.

Aí começou o calvário da vítima e sua família. De acordo com a versão da autônoma, Janaina Keliani Sacramento de Souza, a pessoa que primeiro apresentou o terreno e que fez visita às vítimas, falou que poderia parcelar o valor da compra.

Mas, como Janaína contou que a sua mãe estava com câncer e internada em um hospital particular de Macapá, com contas altas para serem quitadas, a vítima achou por bem fazer uma boa aquisição e, ao mesmo tempo, ajudar uma pessoa que estava precisando.

Após o primeiro contato pela internet, whatsapp e pessoalmente, “vendedora” e compradora foram ao cartório e logo após à agência bancária, para fazer a transferência do valor.

A transação foi feita para quem Janaína disse ser seu marido, o Sr. Helielson Barbosa da Silva, inspetor da Guarda Civil de Macapá.

Depois de ter feito toda a tramitação, ficou faltando assinar um recibo de compra e venda e ela disse que isso poderia ser feito no dia seguinte, pois não estava se sentindo muito bem por conta de sua gravidez.

Passados 3 dias da “compra”, e após enviar várias mensagens sem retorno de Janaína, a compradora decidiu procurar a amigos da Polícia Civil de Macapá.

Foi assim que chegaram em Helielson Barbosa da Silva. A vítima foi procurá-lo na sede da Guarda para falar sobre o valor que tinha caído na conta dele.

Primeiro, relata a autônoma, o inspetor fez-se de desentendido, mas reconheceu que a conta em questão era dele, entretanto, ela estaria bloqueada.

“Helielson recusou-se ele se recusou a me acompanhar ao banco chegando a me ameaçar, logo depois ele viajou ao Bailique, onde, de lá, ele fez toda retirada do valor e no dia de nossa audiência ele confirmou ter retirado o valor, porém não apresentou nenhum extrato à minha advogada e hoje ele encontra-se preso no centro de custódia [bairro Zerão] desde o dia 08 deste mês, depois de estar foragido desde o dia da abertura do inquérito policial. O que mais me chamou atenção é que não saiu nenhuma nota a respeito da prisão dele nos meios de comunicação, não sei se tem gente grande por trás dele ou se a Guarda Municipal não quer que seu nome seja vinculado a esse escândalo”, desconfia a vítima.

Depressão

A mulher que caiu no golpe relembrou que o terreno seria um presente de aniversário que sua mãe, que é professora, lhe daria. A mãe fez um empréstimo no valor de R$ 70 mil para a transação. Depois de saber do golpe, e com perdas familiares para a covid-19, a professora adquiriu depressão.

“Desde então estamos travando uma luta enorme para que este senhor e esta senhora sejam condenados e que paguem por esta apropriação indevida. Que este caso seja exposto para que outras pessoas não sejam vítimas desses estelionatários. Que este caso não fique impune”, finalizou a vítima.

Polícia Civil

O delegado José Manoel Pacheco informou que se trata de uma quadrilha que atua de dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), com um modus operandi relativamente simples.

A organização criminosa verifica lotes com boa localização, anuncia suas vendas em sites como a Olx e Facebook, falsificam documentos, tem negociantes fora do presidio e ‘laranjas’ que recebem as quantias em suas contas.

“Ele [Helielson] está envolvido porque foi um dos laranjas nesse caso. Ele está envolvido em outros estelionatos nesse mesmo sentido. A Janaína também esteve presa e já saiu. A maioria desse pessoal já está solto, ele está preso desde a semana passada, não sei se saiu hoje, mas acredito que não. É uma organização criminosa que está dentro do pátio do Iapen e eles têm os braços externos, esse pessoal que trabalha na rua, os laranjas que recebem, que dão as contas para as vítimas depositarem e também tem os vendedores dos lotes e também a organizadora, – cabeça externa do grupo, que era a Janaína”, afirmou o delegado Pacheco.

Janaína foi presa em abril, em flagrante, quando tentava aplicar um novo golpe e foi surpreendida pela polícia. Segundo o delegado, é difícil quantificar o número exato dos quadrilheiros, no entanto, já há mais de 30 pessoas identificadas.

O portal SelesNafes.com ouviu a defesa de Helielson, o advogado Chermont Júnior, que afirmou estar em Brasília impetrando um Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), para trancamento da ação e com a expectativa de soltura do inspetor ainda nesta terça-feira (15).

A defesa também informou que o crime de estelionato contra Helielson não foi recebido juiz e a denúncia teria sido rejeitada.

A Guarda Civil Municipal de Macapá também se pronunciou.

“É fato que existe a prisão do inspetor, por essas supostas acusações que o mesmo terá direito ao contraditório e ampla defesa, é uma questão externa que a instituição não pode tomar nenhuma providência antes que o mesmo seja sentenciado, o que existe é uma medida administrativa por abandono de emprego que está sendo apurada pela corregedoria da Guarda Municipal de Macapá”, declarou o comandante da GCM, Jesiel Costa.

Não conseguimos contato com Janaína Sacramento de Souza, nem com sua defesa.