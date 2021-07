Próximo das volta às aulas, Procon fiscaliza preços de material escolar

Trinta e três escolas de Macapá e Santana serão notificadas até o fim da fiscalização. Elas terão que repassar a lista de material enviada para os pais de alunos

Por ANDRÉ SILVA

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) vai notificar trinta e três escolas da Região Metropolitana durante a operação ‘Volta às Aulas’.

As fiscalizações, que começaram na terça-feira (27), têm o objetivo de inibir práticas abusivas de escolas particulares em se tratando das listas de material escolar, e de papelarias que ofereçam produtos a preços exorbitantes.

Com o iminente retorno das atividades escolares em agosto, como anunciado pelo governo do estado na semana passada, o órgão iniciou a ação em todos os estabelecimentos de ensino particular dos municípios de Macapá e Santana.

O intuito é orientar os estabelecimentos particulares quanto ao que deve conter nas listas de material escolar solicitadas aos pais.

“Às vezes, nesse pacote de material que é encaminhado aos pais de alunos, tem podido de material de uso coletivo que não cabe, por exemplo, papel higiênico, material de limpeza. Tem, também, o álcool em gel, que por conta da pandemia, a escola joga isso para os pais de alunos levar. Quanto a essas coisas os pais devem se abster em comprar”, orientou o diretor do Procon, Luís Pingarilho.

Outro fator que está na mira do instituto é o preço dos materiais solicitados pelas escolas. De acordo com o Pingarilho, as papelarias podem estar se utilizado do fator pandemia para elevar o preço. Se for comprovada a prática, o dono do estabelecimento será notificado a prestar esclarecimentos.

“Nós temos uma tabela aqui no Procon que organizamos dois meses atrás, e nós vamos fazer o comparativo. Vamos verificar se houve uma alteração brusca dos preços. Caso isso tenha ocorrido, as papelarias serão notificadas para apresentarem justificativas”, avisou o diretor.

Compras on-line

O diretor disse ainda que se algum responsável de aluno chegou a fazer uma compra via site, de alguma papelaria do estado, e ainda não recebeu o produto, ele pode procurar o instituo para fazer a denúncia.