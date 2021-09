Governo antecipa para sexta entrega nova Escola Barão do Rio Branco

Reforma do tradicional colégio, localizado no Centro de Macapá, tiveram investimento de R$ 6,4 milhões. Foto: Rodrigo Índio/SN

Inicialmente agendada para o sábado (4), a inauguração do prédio da nova Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Centro de Macapá, foi antecipada para esta sexta-feira (3). O evento está marcado para 17h.

Este ano a tradicional instituição de ensino completa 75 anos de existência. O antigo prédio foi reformado e readequado. As obras têm o investimento de R$ 6,4 milhões do tesouro estadual para adequação e reforma de 23 salas de aula com instalações modernas e climatizadas.

O trabalho de preservação dos traços históricos assegura a permanência de obra histórica reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).