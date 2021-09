Jari é a nova morada de Clécio

Chegada do ex-prefeito de Macapá. Clécio Luís em Laranjal do Jari

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, chegou nesta segunda-feira (6) ao município de Laranjal do Jari, sul do Amapá, depois de uma viagem de 4 dias, de barco, por comunidades ribeirinhas ao longo de vários rios entre Mazagão e o Vale do Jari. Clécio estava acompanhado de um grupo de artistas, profissionais de várias áreas e jornalistas. Durante a jornada, mais de uma dezena de comunidades ribeirinhas foi visitada dentro da iniciativa batizada de “Pelo Amapá Inteiro”.

Nova casa

Depois de quase 4 dias, Clécio foi recebido com entusiasmo na área portuária de Laranjal pelo prefeito Márcio Serrão e a deputada estadual Alinny Serrão. De lá, o ex-prefeito de Macapá foi levado para a casa onde irá morar com a família até outubro, onde também funcionará seu escritório. Assim como fez em Santana, Clécio decidiu residir provisoriamente em outros municípios para fazer uma imersão em realidades fora da capital, onde governou por oito anos.

Centro

Apesar do apoio de vários partidos e lideranças, Clécio continua sem partido desde que pediu desfiliação da Rede, no auge da campanha de 2020, após rompimento com o senador Randolfe Rodrigues. Ele passou a ser pressionado dentro da Rede Sustentabilidade depois de declarar apoio a Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do senador Davi. Após desse episódio, Randolfe se aliou a João Capiberibe (PSB). Clécio tem dito que até outubro definirá a nova legenda, mas já decidiu que será um partido de centro, mas nada a ver com o ‘centrão do Congresso’. Forjado em princípios de partidos progressistas, para ele não haveria como guinar para a direita, apesar dos convites.

Auge

Aos 43 anos, o prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão, vive o melhor momento do mandato. A prefeitura está tocando obras de mobilidade urbana em vários bairros, como no Nova Esperança, onde as ruas já foram preparadas para receber asfalto. Os recursos foram liberados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), o principal parceiro de Serrão. O governo do Estado também colocou 24 km na cidade, e a prefeitura deve chegar a 16 km, ainda neste ano.

Comida nos municípios

Mesmo focado na CPI, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) tem conseguido se alternar entre Brasília e o interior do Amapá, onde vem acompanhando a liberação de recursos indicados por ele a famílias afetadas pela pandemia. Já foram entregues recursos em Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, Amapá, Mazagão, e esta semana em Serra do Navio.

Adesão DEM/PSL: nem todos torcem

Fusão entre DEM e PSL é dada como certa na imprensa nacional, mas, no Amapá, o clima não é de flores para todos. Se isso ocorrer, o deputado federal Acácio Favacho, por exemplo, que está cogitando mudança do Pros para assumir a direção do PSL, tem dito que vai ficar onde está.

PV

Depois de passar um período sob o comando de Rodolfo Vale e Ana Girlene, do staf de Clécio Luís, o PV agora retorna às mãos dos irmãos Zezé Nunes (ex-deputado estadual) e Grilo (vereador).

Os nomes da ‘direita’ do Amapá

A aposta dos grupos de direita do Amapá são nomes que já foram testados nas urnas e não foram aprovados com votos. Candidatos que já passaram por várias eleições consecutivas e não nunca ganharam eleições. A conferir 2022.