Miracema: primeiros apartamentos já têm data de entrega; conheça a estrutura

Habitacional fica localizado na zona norte de Macapá. Mais de 600 pessoas trabalham na execução da obra.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governo do Amapá anunciou que deve entregar até o fim do ano de 2021 a 1ª e 2ª etapas das obras do Conjunto Habitacional Miracena, na zona norte de Macapá.

O comunicado foi feito pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura do Amapá, Pedro Baptista, que apresentou as novas instalações ao passar detalhes sobre o andamento das obras e o que ela contemplará.

Nesse 1° momento são 500 moradias, e posteriormente mais 1,5 mil. Mais de 600 pessoas trabalham na execução da obra.

O projeto está orçado em aproximadamente R$ 200 milhões, sendo R$ 167 milhões do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal, mais a contrapartida do Governo do Amapá de R$ 33 milhões.

O Habitacional Miracema é o único projeto do Minha Casa Minha Vida em execução atualmente no Brasil. A articulação é dos senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD).