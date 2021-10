Davi leva ‘Mais Visão’ a Oiapoque e comunidades indígenas

Expectativa é de 30 mil atendimentos na fronteira, a 600 km de Macapá.

O Programa Mais Visão chegou ao município e comunidades indígenas de Oiapoque, na fronteira a 600 km de Macapá. Os atendimentos começaram neste sábado (9), com expectativa de 30 mil procedimentos, entre cirurgias, consultas e exames.

Todas as pessoas com mais de 50 anos devem ser, e serão, atendidas na Escola Joaquim Caetano da Silva, na Avenida Coaracy Nunes, 40, no Bairro Central. As consultas podem ser agendadas no local ou pelo Whatsapp (96) 99185-7813.

A coordenação do programa trabalha com a expectativa de realizar mais de 30 mil atendimentos no Oiapoque e, para isto, a equipe de 60 profissionais deve permanecer no município até o dia 15 de dezembro.

“Sem dúvida, o Mais Visão é o maior programa do Brasil, na atualidade, em prevenção à cegueira proveniente de catarata. A gente vivencia milagres e muita emoção todos os dias”, diz Luciano Goulart, coordenador executivo do Mais Visão.

O Mais Visão é um programa idealizado e viabilizado pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), em parceria com o Governo do Estado e a ONG católica Capuchinhos. Com um ano de atividades, já realizou mais de 210 mil atendimentos, inclusive com cirurgia de catarata congênita em bebês.