Amapá dá 300 kits de absorventes íntimos para meninas do Bailique

Ação aconteceu na Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá.

Compartilhamentos

O governo do Estado alcançou mais 300 bolsistas do programa Amapá Jovem com a entrega de kits de absorventes íntimos. A ação aconteceu na Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, com o objetivo de alcançar pessoas em vulnerabilidade que residem nas comunidades de difícil acesso.

A campanha Dignidade Menstrual faz parte da ajuda humanitária do Governo do Amapá no Bailique, com ações de saúde e distribuição de mais 220 mil litros de água potável aos moradores, que enfrentam fenômenos naturais de salinização da água do rio Amazonas e das Terras Caídas.

A ação, coordenada pela Secretaria Extraordinária da Juventude (Sejuv), realizou campanha de arrecadação nos polos do Amapá Jovem de todos os municípios. Ao todo, foram aproximadamente 19 mil pacotes de absorventes doados pelos próprios bolsistas e sociedade em geral.

Cada kit possui 10 pacotes de absorventes, ao todo já foram entregues 850 deles para 12 comunidades rurais e ribeirinhas somente no mês de Dezembro.

A coordenação da campanha afirma que com esse quantitativo, uma mulher pode conter o fluxo menstrual por até 2 meses.

Um exemplo dessa realidade é a bolsista Nilciane Tenoro, de 22 anos, que mora na comunidade de Franco, localizada a 3 horas da Vila Progresso.

A jovem relatou que muitas vezes precisa improvisar outros meios para conter seu fluxo.

“Às vezes, não temos como ir para a Vila Progresso fazer nossas compras, então tentamos improvisar até conseguir o recurso para comprar nossas coisas. Eu fico muito feliz com esse kit, pois vai me ajudar bastante durante esse período”, relatou a jovem.

O projeto Dignidade Menstrual foi idealizado pela deputada Marília Góes e oficializado em julho deste ano pela Sejuv. Durante este período, a pasta capacitou monitores e bolsistas sobre o tema e arrecadou os absorventes íntimos nos polos e em pontos comerciais. Atualmente, a entrega é feita nas comunidades rurais e ribeirinhas.