Após receber Bope a tiros, homicida morre antes da chegada do Samu

Conflito ocorreu no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, numa vila de quitinetes onde o criminoso morava.

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Geferson Emiliano Vasconcelos dos Santos, o Mortadela, foi morto após disparar contra uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O confronto com os militares da Companhia de Choque aconteceu na noite de segunda-feira (20), no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, numa vila de quitinetes onde o criminoso morava.

Dono de uma vasta ficha criminal, Mortadela tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio.

De acordo com o capitão Jonas, populares informaram à equipe policial que havia um integrante de uma facção criminosa exibindo uma arma de fogo em via pública, e que ao checar a veracidade da denúncia, mesmo se identificando como policiais, foram recebidos a tiros. Eles revidaram.

“Neste fim de ano estamos intensificando o patrulhamento em todas as áreas, mas principalmente aquelas de ocorrência de disparo de arma de fogo. A ficha de crimes do Mortadela é extensa, são vários roubos, venda de drogas, homicídios. Era um indivíduo que causava muitos transtornos para a sociedade. Mudava constantemente de local para evitar ser achado pela polícia, mas dessa vez ele foi encontrado”, comentou o capitão Jonas Santos.

O atirador foi baleado e morreu antes da chegada do Samu. A arma que ele usava, uma pistola 9mm foi apreendida e apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.