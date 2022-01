Casal é preso com drogas avaliadas em R$ 40 mil

Prisão e apreensão ocorreram nesta quinta-feira (27), no sul do Amapá.

A Operação Hórus, ativada desde o fim de semana no sul do Amapá, na divisa com o Estado do Pará, levou as forças policiais à apreensão de pouco mais de 2 kg de drogas que renderiam R$ 40 mil. Um casal foi preso, mas não teve os nomes divulgados pelas autoridades policiais.

A prisão e a apreensão ocorreram nesta quinta-feira (27), quando equipes das Polícias Civil e Penal chegaram a uma residência no Bairro do Agreste, na região central do município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Lá, os policiais encontraram 1,625 kg de crack, 669 gramas de haxixe e um revólver com munições.

“Essas drogas iriam gerar cerca de R$ 40 mil para os traficantes. Mas, conseguimos aprendê-las antes que fossem para as ruas”, disse o delegado Rômulo Viégas, de Laranjal do Jari.

O casal foi autuado em flagrante por crime de trafico de drogas e associação criminosa. O homem e a mulher agora estão aguardando posicionamento da Justiça.