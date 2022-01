Diretora de UBS chama de ‘exagero’ notícia sobre alagamento na unidade

Notícia publicada em periódico local sugere que a UBS na zona norte de Macapá teria alagado depois de fortes chuvas esta semana.

Por ANDRÉ SILVA

A diretora da Unidade Básica de Saúde Marcelo Cândia, chamou de ‘exagero’ a notícia a respeito do suposto alagamento na unidade durante uma forte chuva que caiu esta semana em Macapá.

Ela explicou ao Portal SelesNafes.com que o volume de água da chuva ocasionou o transbordamento das calhas e das bocas de lobo, mas logo o incidente foi resolvido.

A unidade, que fica no Bairro Jardim Felicidade 1, é referência no atendimento a pessoas com sintomas de covid-19, e um dos principais pontos de testes rápido para a doença na zona norte de Macapá.

A diretora Kátia Lima explicou que o problema foi ocasionado pelo volume de água da chuva que caiu nas calhas, que fazem parte do sistema de águas pluviais da UBS.

Segundo ela, diferente do que noticiou o veículo de comunicação local e um parlamentar de oposição em suas redes sociais, a água não caiu dentro das salas da unidade, mas sim em uma área comum aonde pacientes recebem resultados de testes rápidos ou realizam outros tipos de exames.

“Foi muito exagerado. Faz parte da natureza. Quando chove e não tem espaço suficiente pra escorrer a água, acontece. Não ficou alagado com água até o pé, ficou molhado apenas, mas o pessoal da limpeza logo puxou a água e voltou tudo ao normal”, explicou a diretora.

Ela explicou, ainda, que a problemática vem até antes da última gestão, já que o prédio é bem antigo.

“Na construção dessa UBS, que é antiga, eles colocaram uma tubulação muito pequena e a água não consegue passar. Não vamos colocar a culpa na última gestão”, ponderou Lima.

A diretora garantiu que a prefeitura vai fazer a substituição dos canos por outros com uma bitola maior, mas isso só vai acontecer depois que o fluxo de pacientes no local e a incidência da doença diminuírem.