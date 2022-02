Moradores enfrentam lama para sair de casa no Marabaixo 4

Eles dizem que equipes da prefeitura estiveram no local, na zona oeste de Macapá, antes do fim do ano, mas nada foi resolvido.

Por ANDRÉ SILVA

Os moradores da Avenida Benedito Ramos de Castro, no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá, estão tendo que enfrentar uma verdadeira luta para sair de casa. O problema é a situação da via aonde moram. Devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias, o trecho ficou intrafegável.

De acordo com o pedreiro Andreo Gonçalves Amário, de 28 anos, equipes da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) estiveram no local no fim do ano passado, prometendo que a via seria asfaltada. Passados os dias e com as fortes chuvas a situação ficou insustentável.

Em um vídeo postado na internet, Amário mostra toda sua revolta com o esquecimento do poder público. Assista.

“A gente fica imaginando quando chegar o período de aula das crianças, vai ser muito difícil levar eles pra escola. Eles disseram que iam voltar aqui pra fazer as melhorias da rua, mas até agora nada”, protestou o morador.

Dona Maria Adelaide, de 55 anos, conta que caminha com dificuldades pela via. Ele foi uma das pessoas que acreditou que a prefeitura enviaria máquinas para resolver o problema.

“A gente paga luz e todos os nossos impostos, mas infelizmente não vemos melhoria. Quando é pra pedir voto, eles sabem aonde vir, mas aqui, nunca mais”, enfatizou a dona de casa.

Além do tráfego de pessoas, os serviços essenciais para o bairro, como a coleta de lixo residencial, ficam prejudicados.

PMM

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que enviará uma equipe técnica para avaliar as condições da via.

“Após a análise, será montado um plano emergencial para amenizar os transtornos dos moradores e, posteriormente, a via deverá ser incluída em projetos federais futuros”, dia a nota.