Médico é raptado na saída do plantão em UBS

Carro com a vítima dentro foi interceptado pela PM na Linha E. Profissional estava largando o turno na unidade localizada na zona norte de Macapá quando foi surpreendido pelos criminosos.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um médico, de 35 anos, sofreu um sequestro-relâmpago quando saía de mais um dia de trabalho na UBS Marcelo Cândia, na zona norte de Macapá.

O caso aconteceu no início da noite da última sexta-feira (4). De acordo com o 2° Batalhão da Polícia Militar, por volta de 19h, o profissional de saúde foi rendido em sua picape Saveiro por dois criminosos armados.

A vítima teve as mãos amarradas e foi feita de refém no interior de seu veículo pela dupla, que empreendeu fuga pelas vias da cidade.

Em patrulhamento, os militares avistaram o veículo suspeito nas proximidades da “Linha E”, próximo ao Bairro Parque dos Buritis, também na zona norte, foi quando começou uma perseguição.

Inicialmente, os bandidos não obedeceram às ordens de parada. Depois, pararam em um acostamento. O caso exigia ainda mais cautela, pois a vítima ainda estava no veículo.

O suspeito que conduzia a saveiro correu para área alagada e conseguiu fugir. O comparsa não teve a mesma sorte, foi preso e identificado como Carlos Eduardo Reis da Costa, de 20 anos. A informação de que a vítima se trata de médico foi repassada pela PM.

Com o suspeito preso, a polícia encontrou m simulacro de arma de fogo. O veículo e pertences da vítima foram recuperados. Assaltante e vítima foram levados para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval para medidas cabíveis. A polícia não informou qual eram as intenções dos criminosos – se era apenas um roubo, sequestro ou latrocínio.