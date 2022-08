MP Eleitoral diz que Gilvam é ‘ficha suja’ e entra com impugnação

MP Eleitoral afirma que Gilvam tem pendências com a justiça eleitoral em pelo menos 7 processos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Ministério Público Eleitoral está pedindo ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) que não seja concedido o registro de candidatura de Gilvam Borges (MDB) ao governo do Estado. É o primeiro caso do tipo na eleição deste ano envolvendo um candidato majoritário. O MP Eleitoral afirma que o presidente do MDB é “ficha suja”.

A ação de impugnação de registro de candidatura cita condenações e pendências que Gilvam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em pelo menos 7 processos derivados de eleições anteriores.

O MP Eleitoral informa que essas pendências aparecem no sistema que foi criado pelo próprio MPF no módulo “Ficha Suja”, que concentra informações sobre candidatos com esse perfil.

O Tribunal Regional Eleitoral ainda vai julgar o pedido de indeferimento definitivo da candidatura, mas o MP Eleitoral afirma se tratar de um caso de inelegibilidade.

A ação é assinada pelo procurador Pablo Luz de Beltrand, que pede no processo que o candidato apresente todos os comprovantes de pagamento de multadas geradas nos processos citados. O tribunal tem até o dia 12 de setembro para julgar todas as candidaturas.

Gilvam Borges é ex-senador e rompeu com o empresário Jaime Nunes após a polêmica rejeição do nome dele para ser vice na chapa.

Gilvam saiu atirando nos ex-aliados e chegou a ameaçar a primeira dama, Rayssa Furlan, de expulsão da legenda pela participação dela num evento em que Jaime estava.