Após ‘punição’ encerrada, TRE libera 4ª candidatura ao Senado

Valdenor Guedes recorreu após ser considerado inelegível por não prestar contas da campanha de 2010

Por SELES NAFES

Depois de um debate intenso no processo, o ex-deputado federal e empresário Valdenor Guedes (Avante) conseguiu a liberação de sua candidatura ao Senado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) entendeu que o período de suspensão dos direitos político dele já foi encerrado.

A justiça eleitoral tinha julgado como “não prestadas” as contas de campanha de Valdenor a deputado federal, em 2010, ano em que ele não foi eleito. Por conta disso, O Ministério Público Eleitoral havia se manifestado contra o registro da candidatura ao Senado.

Ao analisar o processo, o relator Orlando Vasconcelos concluiu que o período de punição já se encerrou.

“Considerando que as contas julgadas não prestadas do requerente são referentes às Eleições Gerais de 2010, tendo o período até o qual seria impedido de receber quitação eleitoral encerrado no início de 2015, e que, ainda que tardiamente, foram apresentadas as contas omissas, não resta senão reconhecer a regularidade da situação da condição de elegibilidade”, observou.

Valdenor Guedes tem 68 anos, é casado, professor, químico, empresário e pastor evangélico. É natural de Macapá. Entre 1991 e 2006 cumpriu três mandatos consecutivos de deputado federal, mas desde então não venceu mais nenhuma eleição apesar de ter concorrido em outros três pleitos.