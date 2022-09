Policial militar cai de moto e morre após se chocar com madeira de obra

Acidente ocorreu na Rodovia Duca Serra, onde está sendo erguida a construção de uma passarela, na zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um soldado da Polícia Militar morreu após ser vítima de um grave acidente de trânsito na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá, na noite de sexta-feira (2).

De acordo com informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), Rony Greyck Caxias Costa Cardoso, de 31 Anos, pilotava uma motocicleta quando tudo ocorreu, por volta de 20h40.

Ele se chocou contra a ponta de uma das pernamancas usadas na construção de uma das pilastras da passarela elevada em frente ao Super Fácil zona oeste, próximo à Lagoa dos Índios.

De acordo com a polícia, o local é sinalizado e tem refletores, mas no momento do acidente o fornecimento de energia elétrica havia sido interrompido.

O motociclista foi conduzido ao Hospital de Emergência por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Não foi possível fazer o teste de alcoolemia, porque a vítima estar sob cuidados médicos. Na madrugada, o militar não resistiu.

Rony Greyck Caxias Costa Cardoso era lotado no 6° Batalhão da Polícia Militar. Ele era filho do tenente da Reserva da PM, Ailson Brito da Costa, e de Maria Filomena Caxias da Silva. Era casado com a cabo Maiara, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Estava há 4 anos na polícia.

Em nota de pesar, em nome da comandante-geral, coronel Heliane Braga, a PM lamentou o falecimento do soldado Rony.