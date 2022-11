‘Mães que oram’ promovem primeiro encontro em Macapá

No Amapá, o movimento existe há seis anos e meio e começou na Paróquia de São Benedito, na região central de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

No dia 3 de dezembro o Amapá irá sediar, pela primeira vez, o encontro nacional do Movimento Mães que Oram pelos filhos. O grupo foi criado por mães devotas da igreja católica que sentiram necessidade de buscar orientação espiritual para a educação dos filhos.

O movimento surgiu em 2011 em Vitória, no Espirito Santo, por meio de duas mães que se depararam com sucesso profissional na vida, mas sentiam que precisavam fazer mais pelos seus filhos.

No Amapá, o movimento existe há seis anos e meio e começou na Paróquia de São Benedito. Após quatro anos, um novo grupo surgiu, desta vez no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, e hoje já são quatro grupos só na capital que congregam pouco mais de 100 devotas.

O movimento é formado por mães de várias vertentes: que perderam os filhos; que têm o filho preso ou que é apenas madrinha, mas que sente o desejo de orar pelo afilhado entre outras. É o que explicou a coordenadora do movimento em Macapá, a advogada Katia Salman, de 61 anos.

Ela se tronou coordenadora depois de ter ganhado uma imagem de Nossa Senhora de Salette – padroeira do movimento – em um grupo que participava no Pará. A ideia era que quando chegasse ao Amapá, pudesse organizar um grupo e começar o trabalho aqui, mas não foi bem assim.

“Quando o padre Francivaldo veio assumir o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, aqui, em Macapá, ele foi até minha residência e viu a imagem de Sallete e perguntou se eu era devota. Eu falei que não. Mas ele ficou curioso por conta da imagem e foi perguntado se eu conhecia o movimento. Eu disse que sim e disse que tinha o sonho de montar um aqui. Ele disse que ia montar o grupo, mas precisava de uma coordenação. Então eu disse: quem o senhor indicar eu apoio. Ele disse: estou olhando pra ela”, contou a advogada.

Ela ficou por um período à frente do grupo, mas logo precisou se afastar. Agora, de volta a um ano e meio, com as outras mães, ela está organizando o primeiro encontro nacional do movimento.

A assistente social Karol Soares Gato, de 53 anos, é mãe de quatro filhos e faz parte do grupo. Ela disse que conheceu o movimento por meio das redes sociais e desde que passou frequentar viu a depressão desaparecer.

“Graças a Deus estou conseguindo vencer a depressão por meio da fé e oração. A partir do momento que eu assumi esse serviço me sinto totalmente motivada a estar sempre trabalhando em prol da Igreja. Estou muito feliz”, relatou.

O primeiro Encontro Estadual do Amapá do Movimento Mães Que Oram Pelos Filhos vai acontecer no auditório do Museu Sacaca. A entrada é fraca e toda comunidade está convidada a participar, garantem os organizadores.