Amcel acompanha assistência à família de ciclista morto em atropelamento e lamenta fakes

Empresa de Santana se posicionou nesta terça-feira (24) sobre o acidente que matou um idoso de 68 anos

NOTA DE PESAR

A Amapá Florestal e Celulose S.A. – AMCEL vem a público esclarecer e lamentar o acidente de trânsito ocorrido no último dia 23 de janeiro, envolvendo veículo de carga de empresa terceirizada, o qual resultou no óbito de ciclista que transitava em via pública comercial de Santana. A AMCEL informa que acompanha as medidas de assistência prestadas pela empresa terceirizada à família da vítima e aguarda o resultado do laudo pericial que esclarecerá possíveis causas e condições do acidente. A AMCEL não poderia deixar de mencionar o profissionalismo dos órgãos oficiais de imprensa, que divulgaram o acidente com base na descrição objetiva dos fatos, porém lamenta informações falsas (fake news) propagadas por alguns usuários de mídias sociais.