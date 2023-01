Auxílio Brasil: beneficiários têm até o dia 30 para fazer pesagem

A primeira pesagem do ano pode ser feita nas UBS'S de Macapá de 8h às 17h, mediante a agendamento.

Por ANDRÉ ZUMBI

Beneficiários do Auxílio Brasil (Bolsa Família) têm até o dia 30 de janeiro para fazer a pesagem – procedimento que é feito duas vezes no ano. Os atendimentos estão sendo agendados nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios.

O peso do beneficiário é atualizado duas vezes ao ano e a aferição é obrigatória para crianças de 0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos.

Já a atualização do Cadastro Único (CADunico) ocorre a cada dois anos – isto caso não haja nenhuma mudança do usuário quanto a escola, endereço ou qualquer outro dado. Se houver necessidade, o beneficiário deve procurar a Casa Bolsa ou qualquer Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para fazer a atualização.

A coordenadora da Casa do Bolsa em Macapá, Eliane Teixeira, explicou que toda pendência que precisar ser resolvida pelo usuário é informada pelo sistema do Governo Federal. Ela pontua que é importante observar que a atualização do cadastro é feita no mês que o usuário entrou no sistema.

“A gente está sempre mantendo a população informada. E todo aviso que vier no extrato do beneficiário, ele deve procurar a casa do bolsa ou os CRAS pra esclarecer as dúvidas”, orientou a coordenadora.

O autônomo Delcy Junior, de 38 anos, levou a filha para aferir o peso e a altura, a primeira vez este ano. Ele disse que recebeu uma mensagem no aplicativo, que solicitava a atualização dos dados da filha dele.

“A gente precisa fazer esse cadastro se não a gente perde esse direito. Essa renda ajuda muito. Assim que apareceu a mensagem procurei logo me informar”, afirmou o autônomo.

