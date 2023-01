Guerra entre facções de Santana faz 4 mortos em poucas horas

Município a 17 km de Macapá registrou 4 assassinatos e uma tentiva de homicídio em poucas horas.

Por OLHO DE BOTO

Santana, cidade a 17 km de Macapá, viveu uma noite de extrema violência com os registros de 4 execuções e 1 tentativa de homicídio em poucas horas. A matança, provocada por uma guerra entre facções rivais, ocorreu entre a noite terça-feira (10) e a madrugada de quarta (11).

A primeira morte aconteceu no Bairro Paraíso, por volta de 21h40, na esquina da Avenida Dom Pedro I com a Rua Getúlio Vargas. A vítima foi Sérgio da Silva Souza, o Baby, de idade não informada. Ele morreu na hora ao ser baleado três vezes nas costas.

Os disparos transfixaram o peito e a virilha. No mesmo ataque, Edilan Victor Marques, também de idade não revelada, levou outros três tiros nas costas, mas sobreviveu e está internado. Testemunhas disseram à polícia que o autor dos disparos mora na região e é conhecido como Gabrielzinho.

No Bairro Fonte Nova, por volta de 22h12, Clebson Gomes de Oliveira, de 31 anos, foi assassinado com pelo menos 8 tiros na cabeça e no rosto ao abrir a porta da casa onde morava, na travessa L9, área de pontes.

De acordo com informações repassadas à polícia, a região estava sem energia e o atirador se aproveitou da escuridão para cometer o crime. Ele teria batido várias vezes na porta da casa e a vítima só atendeu depois que o criminoso se identificou como Alan, e que o Galo (outro conhecido de Clebson) o esperava na entrada da ponte. Após os disparos, dois homens foram vistos fugindo pelas pontes.

Familiares não souberam informar se Clebson era envolvido com alguma organização criminosa.

O terceiro homicídio foi registrado 30 minutos depois, na Comunidade do Ambrósio, Área Portuária da cidade. Lá, Irlan Sanches Serrão, de 17 anos, estava dentro de casa, na Passagem Jesus de Nazaré, quando foi executado com tiros na cabeça e no peito por quatro bandidos que chegaram invadindo a residência. O crime foi cometido na frente de familiares, inclusive havia crianças no local.

De acordo com a polícia, os autores da execução são conhecidos como Forjado, Pânico, Boneco e De Menor, todos residentes na Área Portuária.

A matança terminou no início da madrugada de hoje, por volta de 1h, novamente no Bairro Fonte Nova, onde Carlos Alberto Santos, conhecido como Maraca, de 37 anos, dormia quando foi morto por dois homens encapuzados.

Testemunhas contaram que os criminosos invadiram a casa da vítima e foram até o quarto onde ela estava com duas pessoas, uma delas criança. Elas foram puxadas da cama e Maraca foi executado com tiros no peito e na nuca.

A PM apurou que ele era detento monitorado por tornozeleira eletrônica e respondia por tentativa de homicídio.

Até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso pelos crimes.