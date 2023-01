Polícia procura assaltes que se disfarçaram de gari

Crime ocorreu no Bairro Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

A polícia ainda não identificou os três assaltantes que, disfarçados de gari, invadiram uma casa no Conjunto Murici, no Bairro Fazendinha, na última quarta-feira (25).

Toda ação criminosa foi flagrada pelo circuito de câmeras da residência. Nas imagens é possível ver que o trio é formado por dois homens e uma mulher.

Já dentro da residência os dois homens armados passam a ameaçar as vítimas enquanto a mulher vasculha os celulares a procura de alguma informação.

Até agora a polícia não tem informações sobre a identidade deles, mas internautas apontam que a mulher é uma criminosa envolvida em outros assaltos no estado, incluindo uma tentativa de roubo com reféns em uma propriedade rural no município de Ferreira Gomes, em março de 2022. Veja a ação criminosa:

Moradores assustados

O presidente da Associação de Moradores da Fazendinha, Max Carvalho, disse que a casa pertence a um empresário. Falou que os bandidos levaram uma arma, joias e um carro, que usaram para levar a filha do empresário até um banco e limparam contas da família.

Max, que é policial militar da reserva, disse que esse não é o primeiro caso desta natureza no bairro. Ele reivindica mais atenção da segurança pública para a comunidade.

“Já pedimos uma base fixa da PM, porque o policiamento ainda é muito ausente aqui pra gente. Está tendo muito assalto aqui na comunidade. A vítima é meu amigo, ele é comerciante aqui no bairro”, revelou o Max.

Uniformes

Sobre os criminosos terem acesso a uniformes de gari, a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana de Macapá – responsável pela limpeza pública e coleta de lixo na capital – informou que apura os fatos e que o caso seguirá em investigação administrativa.