Alvo de operações, grande empresário do AP cumpre pena de 10 anos

Erik Janson, dono da poderosa Amapá Serviços, tenta voltar à prisão domiciliar

Por SELES NAFES

Um dos principais personagens de várias operações da Polícia Federal no Amapá na primeira década dos anos 2000 está cumprindo pena de 10 anos de prisão desde o ano passado. Erik Janson Sobrinho de Lucena, dono da Amapá Serviços, tenta voltar a cumprir a pena em regime domiciliar, mas teve o recurso negado pelo Tribunal de Justiça do Amapá.

Durante vários anos, a Amapá Serviços ganhou fortunas com contratos milionários de prestação de serviços nos hospitais públicos e outros negócios. Ao longo desse período, o proprietário foi preso e investigado em várias operações, como a Sanguessuga, Mãos Limpas e Pororoca.

No estado do Matogrosso, ele também respondia a uma ação penal na justiça federal e acabou sendo condenado por formação de quadrilha e corrupção. O processo, que resultou na pena de 10 anos em regime fechado, transitou em julgado em 2019, mas ele foi preso somente em abril de 2022, em Macapá, sendo levado para o Iapen.

Na época, ele conseguiu o benefício da prisão domiciliar por 180 dias. No entanto, a decisão acabou sendo revogada pela Vara de Execuções Penais porque todos os documentos apresentados pela defesa foram considerados suspeitos.

Um deles foi assinado pelo ex-coordenador de Saúde do Iapen que foi preso na Operação Queda da Bastilha (2022), que investiga um esquema para beneficiar presos com progressão de regime. Além disso, a advogada dele também é investigada no mesmo inquérito e os atestados e laudos apresentados não seriam de problemas de saúde atuais e nem graves, como diabetes.

A defesa também citou o risco de contrair covid-19 na cadeia, o que foi refutado tanto pelo Ministério Público quanto pelos desembargadores da Câmara Única do Tjap.

“A conclusão a respeito da melhor providência quanto à necessidade terapêutica ou respectivos riscos à saúde não decorre da interpretação exclusivamente jurídica, mas de manifestação de profissional médico. Há necessidade de demonstração, por meio de laudo médico circunstanciado, ou outro documento, que traga à evidência o perigo de dano ou o risco à integridade física do paciente”, diz o relator do processo, desembargador Carmo Antônio de Souza.