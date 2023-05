População disputa tambaquis aos empurrões em pescaria do trabalhador de Pedra Branca

Balburdia se compara a que houve em Macapá na festado trabalhador de 2022, na Floriano Peixoto.

Por ANDRÉ SILVA

A tradicional pesca do Dia do Trabalhador no Balneário Recanto da Pedra, no município de Pedra Branca do Amapari, distante 180 quilometro de Macapá, não terminou como o previsto.

No fim do evento, realizado nesta segunda-feira (1º), populares não satisfeitos com o resultado da pesca, saltaram para dentro da água e passaram a apanhar os peixes com as mãos.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas grotescas, semelhantes as que foram vistas na última festa do trabalhador, em 2022, na Praça Floriano Peixoto, em Macapá, onde dezenas de pessoas abandonaram suas varas de pesca e passaram a recolher os peixes da água com as mãos.

Os vídeos circularam por vários grupos de conversa de Macapá mostram populares até com rede de pesca.

Em um dos vídeos é possível ver – em outro ponto do Balneário – populares avançando em um recipiente cheio de peixes. Eles se aglomeram e disputam aos empurrões por um tambaqui. Guardas Civis tentam apartar, mas são frustrados.

A assessoria de comunicação do município classificou como ‘normal’ o ocorrido e acrescentou que a invasão na água acontece em todo final da programação.