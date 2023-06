Após vender carro e não receber todo dinheiro, homem e é baleado

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 45 anos está inconsciente e em estado grave no Hospital de Emergência de Santana, a 17 km de Macapá, para onde foi levado no fim da noite de sexta-feira (9), depois de ser baleado em via pública.

O crime ocorreu no Bairro Nova Brasília, por volta de 23h30, quando Raimundo da Silva Costa, 45 anos, bebia e caminhava na Rua Neuciana Vasques. Segundo a PM, populares disseram que um homem magro, baixo, de camisa branca, se aproximou e começou a disparar. Tiros atingiram a região do tórax.

A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao HE. Segundo relatório do 4º Batalhão, familiares informaram que os tiros atingiram os dois pulmões. As munições não puderam ser removidas.

Eles também relataram que, recentemente, Raimundo vendeu um carro e a pessoa que comprou ainda não terminou de quitar a dívida. Também disseram desconhecer se ele tinha algum débito que tenha relação com a tentativa de homicídio. Nenhum suspeito foi preso.