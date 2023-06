Parceria e visão: a receita do verdadeiro turismo dá certo no Jari

Prefeitura de Laranjal do Jari e agência de turismo se uniram para levar visitantes para conhecer as belezas da região sul do Amapá

Por SELES NAFES

O Amapá tem belezas naturais e atrações de sobra para atrair turismo, mas esses potenciais só podem ser transformados em produtos quando há parceria entre a iniciativa privada e o poder público. É o que está começando a acontecer em Laranjal do Sul, no sul do Amapá, que começou a receber visitantes num processo que será ampliado e deve revelar belezas desconhecidas até dos próprios amapaenses e que nunca foram exploradas, como a Cachoeira do Sucuriju.

A primeira experiência com esse tipo de parceria entre a prefeitura e uma agência de turismo de Macapá resultou na ida de 25 turistas da capital, no último fim de semana. Cada um pagou R$ 498 pelo transporte até Laranjal, de onde seguiram por 1 hora de voadeira até a Cachoeira de Santo Antônio.

Além do translado e do passeio até a cachoeira, o pacote incluiu hospedagem e alimentação.

“A agência fechou e demos suporte nas visitas. Estamos trabalhando essa pauta de receber visitantes. Temos uma emenda do senador Randolfe Rodrigues para a pavimentação do ramal que liga até a comunidade da Padaria, onde vamos melhorar o acesso terrestre até a cachoeira”, adiantou o secretário de Meio Ambiente e Turismo de Laranjal do Jari, Marcelo Sarraf.

Já existe interesse da agência em repetir a experiência, agora com um grupo de turistas de São Paulo. O passeio deve ocorrer em julho. Até lá, a ideia é ampliar os locais a serem visitados. Para isso, a prefeitura está dialogando com o ICMBio a abertura para visitação da Cachoeira do Sucuriju, que fica dentro da Reserva Extrativista do Cajari.

Como essa Cachoeira fica mais dentro do município de Mazagão, a ideia é que os turistas tenham como base de apoio as comunidades de Sororoca (Mazagão) e Água Branca do Cajari (Laranjal), que possuem pousadas e restaurantes.