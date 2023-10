Crânios são achada em terreno baldio

Ossadas estavam no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Crânios e outros ossos de duas ossadas humanas foram encontrados na tarde deste sábado (21) na zona oeste de Macapá. O material estava em um terreno particular, sujo, localizado na Rua Josefa da Silva, Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), eram por volta de 16h quando um morador entrou no local e avistou dois crânios humanos. Ele ligou para o 190 e denunciou.

A Polícia Militar do Amapá foi ao local e confirmou a informação. Em seguida, as Polícias Civil e Científica analisaram a cena. O delegado Flávio Batista, da Delegacia de Homicídios, iniciou as investigações. Ele vai verificar se há pessoas daquela região desaparecida nos últimos meses.

Além dos dois crânios, no local tinham fêmur, rádio e tíbia – que são ossos de pernas e braços humanos. O material foi removido e encaminhado para o laboratório da Polícia Científica.