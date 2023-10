Provérbios nos dá um conselho surpreendente no capítulo 25

A maneira de viver em sociedade deveria fazer com que os cristãos fossem mais comparados a Jesus, com bons exemplos. Uma das principais missões deixadas por Deus é ajudar ao próximo, até quem nos “aborrece”. Veja o conselho surpreendente do rei Salomão no capítulo 25 de Provérbios e tenha um feliz sábado (28).