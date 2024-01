Cuidadora de 100 animais pede apoio para construção de abrigo

Mary Morais é conhecida nas redes sociais por alimentar e cuidar de animais nas ruas de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Amigos de uma protetora de animais iniciaram uma campanha de arrecadação de telhas, rações e apoio financeiro para construção de um abrigo e alimentação para cerca de 100 animais, entre cães e gatos. Mary Morais é conhecida nas redes sociais por alimentar e cuidar de animais nas ruas de Macapá.

Desde criança, Mary sempre foi apaixonada pelos animais e depois de adulta começou a alimentá-los sempre que podia. Porém, o amor pelos animais não era compartilhado por seus vizinhos, que se incomodavam com a quantidade.

“Quando casei comecei a ter animais e continuava alimentando outros nas ruas. Assim foi até que começaram a pedir as casas que eu morava por causa dos animais. Há cinco anos negociei uma na área de ponte do Congós e montei realmente o abrigo, fui resgatando principalmente os deficientes. Também incomodamos os vizinhos até que um amigo ofereceu esse que estou pagando parcelado”, contou Mary.

Aos 58 anos, a cuidadora adquiriu um lote na área rural do Bairro Coração. Ela demorou quase um mês para transportar os animais para o novo espaço, que é amplo e afastado da área urbana, mas necessita de cuidados para dar conforto aos cães e gatos.

“Quero fazer o abrigo porque já tem um espaço lá, mas não é bacana. Ainda está na terra, eu botei telhas pra eles deitar em cima. Quero fazer o piso, uma casinha pra cada um dormir. É isso que eu tô precisando, inclusive estou até pedindo lençol usado para botar, como é área de mata então dá muito frio lá”, continuou

No abrigo vivem 40 cães e 45 gatos, além disso, ela também alimenta outros animais no Bairro Congós, onde vivia anteriormente. Mary revelou que o alimento é doado por pessoas que pagam ração para ela buscar em uma loja no Bairro Buritizal. Por mês, são 450 quilos de ração para cachorros e 120 quilos para gatos. Os cuidados médicos também são custeados por doações por Pix.

“Tem pessoas que dão ração e outros que dão fraudas. Hoje em dia o abrigo vive de doações. Faço miúdo, arroz, milharina. Se for botar na conta da ponta da caneta, eu gasto quase 8 mil reais no abrigo. É uma despesa muito grande para manter sozinha”

Pessoas interessadas em ajudar a causa do Lar dos Animais da Mary Morais podem fazer doações em pix para a chave 96991158075 (Elzimary de Jesus Morais Carvalho). Outros tipos de doações também podem ser feitas pelo contato telefônico de Mary.