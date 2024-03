Marido que matou esposa na frente do filho é procurado

Acusado teria levado o filho do casal, de 5 anos. Crime ocorreu na região do Rio Ajuruxi, no município de Mazagão.

A polícia está mobilizada na caça do acusado do feminicídio da jovem Tamires Pelaes da Silva, de 19 anos, que foi morta com facadas nas costas na frente do filho de 5 anos. O suspeito é o marido dela, Júnior de Abreu Leite, de 28 anos, que ao fugir do local levou consigo o filho do casal, testemunha ocular.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (5) na casa da família, localizada na região do Rio Ajuruxi, na comunidade ribeirinha do Cavalo, município de Mazagão.

Nesta quinta-feira (7), a Polícia Civil do Amapá divulgou imagens de Júnior, considerado fugitivo. O delegado José Victor Souto, da Delegacia de Mazagão, pede a ajuda da população com informações sobre o paradeiro dele.

“Ele é um indivíduo de alta periculosidade, que, inclusive, foi condenado pela prática do crime de homicídio. Ele está com mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execução Penal de Macapá, desde 29 de fevereiro de 2024. Temos informações de que, após o crime, ele fugiu levando o filho, de apenas 5 anos de idade. Os pais do acusado estiveram na delegacia e, muito aflitos, pedem que o filho entregue a criança a eles. As buscas continuam”, declarou o delegado.

As informações podem ser repassadas através do disque-denúncia da Delegacia de Polícia de Mazagão: (96) 99197-1120. O sigilo é garantido.