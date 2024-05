Corpus Christi em Santana teve procissão e ‘pedaladas de fé’

No segundo maior município do estado que fica a 17 km de Macapá, igrejas e paróquias tiveram programações distintas

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com o feriado nacional de Corpus Christi nesta quinta-feira, 30, no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá, diversas paróquias e igrejas católicas realizaram programações distintas. Celebrações, missas, procissões, adorações e até um passeio ciclístico marcaram a data. Centenas de fiéis participaram dos eventos.

Com um grande número de católicos na cidade, as atividades começaram ainda nas primeiras horas da manhã. Na Paróquia São Pio e Bem-Aventurado Luís Monza, localizada no Bairro Fonte Nova, uma novidade atraiu crianças, jovens e adultos. Por volta das 7h30, os fiéis se reuniram para um passeio ciclístico. Acompanhados de um carro de som e batedores da Sttrans, percorreram ruas e avenidas do município.

“Essa é uma ideia nova que estamos implementando este ano, com a intenção de celebrar a data com todos os ritos da igreja e também divulgar a importância de Corpus Christi. É uma maneira diferente de expressarmos nossa religiosidade”, disse o professor Raimundo Nascimento, que faz parte da organização.

Já os católicos que residem na região central do município se concentraram na Igreja São João Apóstolo, no Bairro Nova Brasília, por volta das 16h30, e partiram em procissão até a Igreja de Nossa Senhora de Fátima e Sant’Ana, no centro. Alguns fiéis enfeitaram a frente de suas casas com imagens de santos e flores. Com momentos de louvor e adoração, os participantes demonstraram muita fé e devoção.

“É uma das programações católicas das quais faço mais questão de participar. Para mim, é um momento de reflexão, de silêncio e, sobretudo, da presença de Cristo através do pão e do vinho que representam o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, participo todos os anos”, explicou a estudante Ana Carolina.

Segundo Darci Silva, que integra a organização da procissão, o ato representa a tradição do povo católico, que possui uma simbologia forte, onde peregrinos, sacerdotes e fiéis demonstram de maneira pública sua fé e devoção.

“Para nós, católicos, prevalecem o respeito e a tradição que são seguidos e realizados ano após ano. Todos compartilham a fé e a devoção”, finalizou.

As igrejas São Paulo Apóstolo, São Bento e Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também realizaram missas, adorações e procissões.