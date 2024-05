Professor da Unifap chama colegas grevistas de ‘vagabundos’

O Conselho Superior da universidade suspendeu o calendário acadêmico devido à greve iniciada em 13 de maio.

Por IAGO FONSECA

O professor adjunto Everton Maciel, do curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal do Amapá, chamou sindicalistas (professores) que aderiram ao movimento grevista de “vagabundos” e “saqueadores do patrimônio público”. Ele gravou uma aula onde explica aos alunos que continuará lecionando, mesmo após a suspensão do calendário acadêmico pela instituição, na última terça-feira (21).

No vídeo compartilhado, o educador afirmou que a suspensão do calendário é ilegal e que não respeita ‘regras injustas’, por isso, continuará ministrando aulas virtuais enquanto as disciplinas e horários permanecerem no sistema de atividades da universidade.

Em entrevista ao Portal SelesNafes.Com, o professor explicou que a decisão de suspensão do calendário foi feita por conselheiros empossados sem portarias e que houve chantagem do Sindicato dos Docentes da Unifap para recebimento de bolsas de pesquisa e extensão.

“O sindicato chantageou a reitoria dias antes de acontecer aquele circo no Consu [Conselho Universitário], em troca de bolsas Parfor, Profid, Universidade Aberta do Brasil, coisas que são migalhas, bolsas que professores sérios não dão nem bola. Respeito chefe, coordenador de curso, diretor e pró-reitor, não respeito decisão tomada através de troca de barganha, de bolsinha. Ninguém respeita essa greve transformada em patrimonialismo de sindicato”, afirmou Everton Maciel ao site.

O professor enfatizou, ainda, ao site, que não tem propósito de manifestar ou convocar outros professores que não aderirem à greve a se manifestar contra.

“Só vou continuar dando aulas. O vídeo foi gravado numa explicação para alunos de que não adianta fazer corpo mole comigo”, finalizou.

No vídeo, ele pontua que a greve dos docentes, iniciada em 13 de maio, é ilegal por impedir o direito dos professores não-grevistas de trabalhar e que, por isso, revidaria a “agressão com violência proporcional”.

“A reitoria provavelmente fez por merecer, mas é ilegítimo, irregular, que uma pauta nacional que diz respeito à reestruturação da carreira dos docentes, dos técnicos administrativos, seja saqueada pelo patrimonialismo pessoal de sindicalistas canalhas, pelegos, saqueadores do patrimônio público, por isso, este professor é fura-greve”, declarou na gravação.

O Portal SN entrou em contato com o Sindicato dos Docentes, que mobiliza a greve geral na universidade. A assessoria de comunicação informou que a diretoria avalia a situação e que publicarão um posicionamento oficial sobre a fala do professor, em breve.