Ex-subprefeito diz que estava ‘cego de amor’ e pede indenização da ex-namorada

Ricardo Magno foi exonerado depois que o perfil dele no Instagram publicou uma medida protetiva (foto acima) no inquérito de violência doméstica; ele diz que a postagem foi feita pela ex

Por SELES NAFES

O ex-subprefeito da zona sul de Macapá, que foi exonerado por suposta violência doméstica, decidiu pedir na justiça uma indenização da ex-namorada. Ele a acusa de calúnia, difamação e de invasão de dispositivo eletrônico.

O caso repercutiu muito nas redes sociais no último dia 20 de junho, depois que o perfil de Ricardo Magno Palheta dos Santos, no Instagram, publicou uma medida protetiva concedida a então namorada Lauane Monteiro Costa, com quem ele teve um relacionamento de seis meses.

A postagem afirmava que ele tinha traído a então namorada, ela descobriu e foi agredida por ele. Junto com o texto havia uma foto da medida protetiva determinando uma distância de 300 metros entre os dois. O texto encerrava com a frase “eu sou um merda”.

Após a postagem, Ricardo Magno foi exonerado pelo prefeito Dr Furlan (MDB). No entanto, num processo judicial, ele afirma que a postagem teria sido feita pela própria Lauane Costa.

O Portal SN procurou Lauane. Ela se limitou a negar as acusações, e disse ter sido orientada por seu advogado a não comentar o assunto por também estar processando Ricardo Magno, numa ação que corre em segredo de justiça.

Iphone 11

A ação movida pelo ex-subprefeito narra um relacionamento conturbado. Ele afirma que deu de presente a ex um Iphone 11 depois que ela quebrou o próprio celular numa ataque de fúria, supostamente ocorrido na casa de amigos do casal.

“A mesma, sem nenhuma empatia pelo querelante (Ricardo) que sempre lhe deu tudo, entrou com uma medida protetiva descabida e mentirosa. O querelado, apaixonado pela querelante (Lauane), apesar dos erros da mesma, prontamente deu um celular novo para ela no dia seguinte, no modelo Iphone 11 (nota fiscal em anexo) fez tudo isso só para não ver a sua companheira ficar sem celular”, afirma na petição o advogado André Rodrigues, que representa Ricardo Magno.

“Vale ressaltar que o mesmo estava fazendo tudo isso a distância, pois tinha uma medida protetiva em vigor, e estava cumprindo prontamente. Porém, como o querelante estava ‘cego de amores’ fazia todas as vontades da querelada à distância e por intermédio de outra pessoa, com a esperança de ela voltar, mesmo ela estando errada”, narra a peça.

Senhas

No processo, o ex-subprefeito também alega que a ex-namorada tinha todas as suas senhas, e postou em seu Instagram a medida protetiva para parecer que ele fazia uma espécie de confissão pública sobre a suposta agressão.

“A notícia correu rápido na cidade, e em todos os portais de notícias locais, não demorou muito para o querelante ser EXONERADO de seu cargo, tendo ENORME prejuízo em sua vida”, garante.

O ex-subprefeito afirma que até hoje é visto como agressor de mulheres.

“Não obstante, na mesma ocasião, os querelados ainda, com dolo e consciência da ilicitude de sua conduta, difamaram o querelante, imputando-lhe fatos ofensivos à sua reputação. Portanto, os crimes contra a honra consumaram-se no momento em que o querelante tomou ciência das ofensas proferidas pela querelada, quando perdeu o acesso de sua conta e viu as notícias nos portais e mensagens de amigos sobre sua pessoa”.

A justiça ainda não decidiu em nenhum dos processos.