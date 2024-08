Ferry boat chega ao Porto de Santana

Previsão era de que a embarcação chegasse às 21h, mas a atracação só ocorreu na madrugada deste domingo (4)

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O ferry boat Regional, que ficou desgovernado e invadiu uma área de mata próximo ao município de Breves (PA), chegou ao Porto de Santana por volta das 1h da manhã deste domingo (4), 46 horas após o acidente que deixou a embarcação encalhada.

O Regional saiu de Belém na última quinta-feira (1º), às 11h, e deveria ter chegado no Porto de Santana no dia seguinte no mesmo horário. Pelo menos um veículo ficou danificado após ser atingido por uma árvore quando o ferry boat invadiu a mata.

Depois que ficou encalhado, foi necessária uma operação de transbordo de alguns veículos para outra balsa. Durante esse período, os mais de 200 passageiros receberam alimentação por conta da empresa.

Após inspeção da Marinha e de engenheiros de Belém, já no Porto de Breves, a embarcação foi liberada para seguir viagem. A previsão de chegada era às 21h, mas a atracação no Porto de Santana só ocorreu quatro horas depois.

Assim que chegou em Santana, o Regional voltou imediatamente para Belém, onde outros passageiros e veículos aguardavam.