Macapá cai de 10 para 7 candidatos a prefeito

Cenário foi bem menor em 2012, quando apenas seis candidatos estavam na disputa

Por SELES NAFES

As convenções partidárias terminaram na última segunda-feira (5), e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) abriu prazo para que os partidos enviem as atas com os nomes dos candidatos a prefeito e vereador.

Em Macapá, sete candidaturas foram definidas. No entanto, o número é bem menor que o registrado em 2020, quando 10 candidatos concorreram ao Palácio Laurindo Banha.

Em 2020, o cenário tinha nomes como Pastor Guaracy (PSL), João Capiberibe (PSB), Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr Furlan (Podemos), que venceu a eleição no segundo turno.

Em 2016, foram sete candidatos, entre eles o falecido Promotor Moisés (PEN), o ex-deputado estadual Ruy Smith (PSB) e a então vereadora Aline Gurgel (PRB). Clécio (Psol) e Gilvam (MDB) foram para o segundo turno, com Clécio sendo reeleito.

Em 2012, foram seis candidatos, entre eles o então deputado federal Davi Alcolumbre (DEM) e a ex-deputada estadual Cristina Almeida (PSB).

Foram para o segundo turno naquele ano o então prefeito Roberto Góes (PDT) e Clécio Luís (Psol), que alcançaria o primeiro mandato como gestor da capital.

Este ano são candidatos:

Jairo Palheta (PCO)

Dr Furlan (MDB)

Gianfranco Gusmão (PSTU)

Sharon Braga (Novo)

Aline Gurgel (REP)

Patrícia Ferraz (PSDB)

Paulo Lemos (Psol)

As legendas, coligações e federações têm até o dia 15 de agosto para solicitar à justiça eleitoral os nomes dos candidatos. O Ministério Público Eleitoral analisará as situações de cada um e emitirá um parecer que será analisado pelos juízes eleitorais.