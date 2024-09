Grande incêndio se aproxima de Serra do Navio e ameaça residências

Chamas ainda não foram controladas, e moradores temem o pior

Por JONHWENE SILVA

Um incêndio florestal de grandes proporções está deixando os moradores do município de Serra do Navio, a 205 km de Macapá, em estado de alerta.

As chamas começaram na tarde desta quinta-feira (26), na área da antiga mina, e rapidamente se aproximaram das residências do Bairro Staff, preocupando dezenas de famílias da vila histórica construída pela Icomi na década de 50.

De acordo com os moradores, o fogo avança rapidamente devido ao mato seco e ao vento. Quem vive na rua DD-2, no Staff, teme que as chamas alcancem suas casas, já que o incêndio está em direção aos imóveis.

O município de Serra do Navio não possui uma unidade do Corpo de Bombeiros, mas o batalhão mais próximo fica em Pedra Branca do Amapari, a cerca de 30 km pela BR-210.

“Não sabemos o que fazer. Está avançando muito rápido, e nossa esperança é que caia uma chuva. Estamos com muito medo e não sabemos se conseguirão controlar o fogo”, relatou uma moradora em suas redes sociais.

Moradores estão filmando e fotografando o avanço descontrolado das chamas, com grandes labaredas assustando as famílias.

Quem reside na Vila Primária ou na Área de Expansão consegue ver o incêndio avançando pela montanha. Segundo o Corpo de Bombeiros do Amapá, uma equipe da operação Amapá Verde está no local.