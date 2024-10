Com incidência de 80 casos a cada 100 mil mulheres, Amapá oferta exames gratuitos para prevenir câncer de mama

Ação oferece mamografia e PCCU, na Carreta do Amor, localizada na Rua São José, no Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

Outubro Rosa é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, e no Amapá, a situação é preocupante: 80 em cada 100 mil mulheres são diagnosticadas com a doença.

De acordo com o médico mastologista Emílio Pacheco, o câncer de mama continua a ser o gênero mais comum da doença entre mulheres em todas as regiões do Brasil, com maior incidência nas regiões Sul e Sudeste.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, em 2024, o Brasil registrará cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama, com a região Norte respondendo por aproximadamente 2.400 desses casos.

Em comparação com o Amapá, no estado de São Paulo, que possui uma das maiores incidências do país, a estimativa é de 93 novos casos a cada 100 mil mulheres, enquanto no Paraná, outro estado da região Sul, a taxa é de 88 casos por 100 mil.

No Amapá, a situação é a mais crítica entre os 16 municípios é da capital Macapá, com 70 novos casos a cada 100 mil mulheres.

Para enfrentar esse cenário, o Governo do Amapá está ofertando diariamente, em livre demanda, exames de mamografia no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) para mulheres de 40 a 69 anos. As agendas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com um limite de até 20 atendimentos por dia. Os resultados impressos são disponibilizados em até 48 horas úteis após a realização do procedimento.

Durante outubro, as mulheres que se enquadram nos requisitos podem agendar os exames de mamografia na sala 1 do Bloco D de Imaginologia do Hcal. Para participar, é necessário apresentar a Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC) original, cópia do RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência, além de dois números de telefone válidos para contato.

Para as pacientes que já realizaram mamografia anteriormente ou que estão em tratamento de doenças relacionadas, é necessário levar exames anteriores para uma correlação radiológica adequada e resultados mais específicos, como mamografias, biópsias e ultrassonografias.

Emílio Pacheco ressalta que a mamografia é considerada o exame padrão ouro para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele explica que, com o intuito de intensificar as ações de conscientização e prevenção da doença, a campanha Outubro Rosa, que teve início em 1997 nos Estados Unidos, busca informar a população sobre a relevância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico regular.

“É fundamental que as mulheres estejam atentas aos sinais e sintomas do câncer de mama e que realizem exames regulares, pois a detecção precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e na cura da doença. Neste Outubro Rosa, o apelo é para que todas as mulheres do Amapá se unam na luta contra o câncer de mama, aproveitando a oportunidade de realizar os exames gratuitos e fortalecendo a prevenção e o cuidado com a saúde”, ressaltou o médico.