Sob choro de moradores, anta domesticada é resgada e deixa comunidade

Por RODRIGO DIAS

Após várias tentativas frustradas, as autoridades ambientais do Amapá conseguiram resgatar Fred, uma anta domesticada que pesa mais de 280 kg e vivia em meio aos moradores da comunidade ribeirinha do Lago do Ajuruxi, no município de Mazagão.

Nesta quarta-feira (23), equipes do IBAMA e do ICMBio conseguiram conter o animal e colocá-lo em uma jaula de madeira. Fred foi transportado até a unidade de conservação Beija-Flor Brilho de Fogo, onde começou a ser reintroduzido na floresta, no sudeste do município de Pedra Branca do Amapari.

Fred é uma anta macho de 3 anos, adotada pela comunidade após ser resgatada ainda filhote, quando se perdeu da mãe na floresta. Apesar de viver próximo ao seu habitat natural, Fred preferiu ficar no Lago do Ajuruxi, tornando-se a estrela local.

Ele passeava pelas passarelas de concreto e recebia petiscos diretamente dos moradores. Sua presença encantava a todos, especialmente quando invadia o campo de futebol da vila para brincar com as crianças, correndo atrás da bola.

No entanto, a convivência com o maior mamífero terrestre do Brasil também trouxe preocupações. Fred, que se alimenta de frutos, folhas e cascas de árvores, passou a causar prejuízos. Recentemente, ele destruiu pés de açaí de um produtor local, o que levou os moradores a pedirem às autoridades que o animal fosse transferido, temendo por sua segurança.

Tentativas de resgate

Na semana passada, o IBAMA, ICMBio e a Polícia Militar do Amapá realizaram duas tentativas de resgate, mas sem sucesso. As operações ocorreram nos dias 15 e 16, com a equipe tentando retirar Fred em uma gaiola de madeira, que foi colocada na caçamba de uma picape do IBAMA. No entanto, a estrutura não suportou a força da anta, que destruiu a jaula e voltou à comunidade.

Mesmo após o incidente, Fred se manteve dócil, interagindo com os moradores e brincando com as crianças, como se quisesse mostrar que não queria deixar o local. Elisama França, que cuidava do animal desde filhote, chorou ao vê-lo sendo colocado na jaula durante o último resgate. Agora Fred terá que se readaptar ao novo futuro.