Tartarugalzinho 7ª Edição do “TCE na Comunidade”

Presidente do TCE, Regildo Salomão, ao lado do prefeito Bruno Mineiro: ações envolvem julgamento de processos e iniciativas sociais

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho está sediando a 7ª edição do “TCE na Comunidade,” um evento promovido pelo Tribunal de Contas do Amapá (TCE-AP) que visa fortalecer a cidadania e empoderar a sociedade. Em parceria com a Prefeitura de Tartarugalzinho, a iniciativa estreita os laços com a gestão municipal, reunindo secretários e coordenadores para promover ações de transparência e engajamento social.

A abertura oficial do evento ocorreu no dia 24 de outubro, na Câmara Municipal, seguida de uma Sessão Itinerante no dia 25. Desde o dia 21, o TCE-AP já vinha organizando cursos e oficinas com o apoio de instituições como Sebrae, Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e a Corregedoria Geral do Estado, abordando temas como paz, ouvidoria e desenvolvimento da primeira infância.

O ponto alto das atividades será a ação social no dia 26, oferecendo uma série de serviços gratuitos à população, incluindo uma feira do agricultor e um bazar solidário.

Cerca de 3 mil peças de roupas e mil brinquedos foram arrecadados para doação às crianças da comunidade. A feira proporcionou aos empreendedores locais uma oportunidade de comercializar seus produtos, impulsionando a economia local.

Essa edição do “TCE na Comunidade” foi a maior já realizada pelo Tribunal em termos de parcerias e impacto, trazendo capacitações, julgamentos de processos e outros momentos relevantes.