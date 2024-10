“Todos que quiserem, terão meu apoio”, diz Clécio sobre resultado das eleições

O governador destacou que foi exercer seu direito ao voto em seus candidatos e que todos os amapaenses deveriam votar de forma livre.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), votou para prefeito e vereador e de Macapá, na tarde deste domingo (6), na Escola Estadual José de Anchieta, no Bairro Santa Rita, na seção 49. Ao chegar, cumprimentou eleitores e a imprensa.

O governador destacou que foi exercer seu direito ao voto em seus candidatos e que todos os amapaenses deveriam votar de forma livre. Ele também ressaltou que os municípios terão o apoio do governo do Amapá, desde que o solicitem.

“Da mesma forma que fui prefeito, entendo que as pessoas vivem nas cidades, sentem as dificuldades e as alegrias nas cidades. Assim como eu tinha uma boa interação por meio da associação dos municípios, vamos continuar estendendo a mão a todos os municípios. Todos, se quiserem, terão meu apoio, o apoio da minha equipe e o apoio do Governo do Estado, para que possam continuar se desenvolvendo”, garantiu.