Com prazo para sair a terra, moradores que ocupam área do Ibama pedem ajuda da Câmara

Famílias querem que vereadores ajudem no diálogo com o prefeito, mas só receberam garantia de assessoria jurídica

Por SELES NAFES

Representantes de 500 famílias que há cinco anos ocupam a área do Ibama no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, foram até a Câmara Municipal nesta terça-feira (5) pedir ajuda dos vereadores para tentar um diálogo com o prefeito Dr Furlan (MDB). Com uma ordem de reintegração de posse dando prazo de 24 dias para abandonarem o local, eles querem que a prefeitura entre em acordo com o Ibama para regularizar a permanência deles na terra. Um grupo deles foi recebido pelo presidente da CMM, Marcelo Dias (PRD), que ofereceu apenas assessoria jurídica ao grupo, que seguiu para Defensoria Pública da União (DPU). A ideia era conseguir um defensor para se habilitar no processo.