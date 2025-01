Com apoio de oito bancadas, Davi volta à presidência do Senado neste sábado

Senador do Amapá teria apoio de pelo menos 69 dos 81 parlamentares da Casa

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Com apoio de oito bancadas, o que equivale a pelo menos 69 senadores (dos 81), o amapaense Davi Alcolumbre (UB) deverá retornar à presidência do Senado e do Congresso Nacional neste sábado (1º). Ele já tinha ocupado o cargo entre 2019 e 2021, quando chegou a ser presidente da República em exercício por duas vezes.

Ao contrário de 2019, quando travou uma batalha contra o grupo do senador Renan Calheiros (MDB-AL), desta vez o parlamentar do Amapá conseguiu reunir com muita antecedência o apoio maciço das bancadas que dominam as votações no Congresso: PT, PL, MDB, PP, PDT, PSD e PSB. A maior bancada é a do PSD, com 15 senadores, entre eles Lucas Barreto, também do Amapá. O PT tem Randolfe Rodrigues.

Se os acordos forem mantidos, Davi Alcolumbre vai suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que comandou a Casa por quatro anos seguidos. Pacheco é cotado para ser ministro, e é visto como possível candidato com apoio de Lula (PT) ao governo de Minas Gerais no ano que vem.

Analistas avaliam que Davi foi escolhido pelos colegas pela capacidade de diálogo com o governo, o que demonstrou durante a gestão Bolsonaro (PL) e repetiu como presidente da CCJ durante o governo Lula.

A eleição deve ocorrer em sessão no fim da manhã de sábado.