Petróleo no Amapá: evento reúne senador, especialistas e mídia especializada

Randolfe será um dos debatedores do evento, em Brasília

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) participará, nesta quarta-feira (26), em Brasília (DF), da abertura do evento Margem Equatorial e Políticas Públicas. O encontro, promovido pelo Brasil 247 e pela Agenda do Poder, reunirá especialistas, autoridades públicas e representantes do setor de óleo e gás para debater o potencial econômico e os desafios ambientais da exploração petrolífera na Margem Equatorial.

O evento acontecerá no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, a partir das 9h.

O Ministério de Minas e Energia estima que a Margem Equatorial (entre Amapá e Rio Grande do Norte) possua até 10 bilhões de barris de petróleo, o que pode atrair investimentos de R$ 280 bilhões e gerar cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, as participações governamentais decorrentes da exploração podem ultrapassar R$ 1 trilhão, impactando setores como infraestrutura, saúde e educação.

O evento contará com quatro painéis temáticos, abordando temas como segurança energética, transição para fontes renováveis e o papel dos royalties na formulação de políticas públicas. A programação será transmitida ao vivo pela TV 247 e contará com ampla cobertura da mídia especializada.

Logo após a abertura, Randolfe Rodrigues e o governador do Amapá, Clécio Luís, participarão de um debate sobre os impactos da exploração petrolífera no estado. O senador, que é líder do governo Lula no Congresso, tem defendido que a exploração na Margem Equatorial seja conduzida com responsabilidade ambiental e social, garantindo que os benefícios cheguem à população.